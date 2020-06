Gol ed emozioni, l'Inter frena col Sassuolo

ROI

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Gol, rimonte ed emozioni: L'Inter frena a San Siro col Sassuolo. Si sgonfia così il sogno scudetto, perché il pareggio 3-3 rischia di estromettere la squadra di Conte dalla corsa con Juventus e Lazio. Recuperare 8 punti in 11 giornate sarebbe un'impresa, e lascerà non pochi rimpianti la quantità di errori prodotti dalla squadra di Conte nella sfida con gli emiliani, ricca di gol ed emozioni. Segna subito Caputo, ma i nerazzurri rispondono con due gol nel finale di primo tempo, prima Lukaku su rigore e poi Biraghi. Gagliardini spreca la palla del 3-1, ed è Berardi su rigore rimette in parità il match. Il finale si accende, Borja Valero riporta in vantaggio i nerazzurri, ma Magnani trova il pari del 3-3 all'89'. Inter chiude in dieci nel recupero per il rosso a Skriniar. Ammonito anche Conte che diffidato sarà squalificato contro il Parma. (ANSA).