Toscana, Lombardia e ora Veneto. Più precisamente il civico 205 di via Fermi a Vicenza. È infatti, la sala auditorium del Giornale di Vicenza ad ospitare oggi la tappa regionale del "Roadshow 2k20" organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, da qualche mese sbarcata ufficialmente in un mondo in costante crescita ed evoluzione come quello degli e-sport, i giochi elettronici competitivi. "LND Esport" è un progetto innovativo e ambizioso perché mira a far abbracciare sport, divertimento e aggregazione, cercando di coinvolgere tutti, giovani e adulti, maschi e femmine. Un calcio virtuale, ma "totale". Si stanno sfidando otto formazioni, o meglio e-squadre composte da due elementi ciascuna, in rappresentanza di altrettante società affiliate al Comitato Veneto. Definito l'elenco delle partecipanti (Juventina Valpantena, Castelnuovosandrà, Boca Junior, Concordia, Lido di Venezia, Piave, 7 Comuni 1967 e Altair) che inizialmente saranno suddivise in due gironi da quattro con partite da 12' (6 per tempo) ciascuna utilizzando FIFA 20 con piattaforma Playstation 4; dalle 14 spazio a semifinali e finali. Alle 16.30 le premiazioni. Solo il vincitore del torneo si qualificherà per l'evento conclusivo, in programma nella prossima primavera, dove sarà incoronata la regione-regina dei videogiochi a tema calcistico. Il tour, nelle tappe di Coverciano e Montichiari, ha visto i successi di Fiesole e Atletico Carpenedolo. Chi sarà il prossimo?