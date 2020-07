Giulini, riaprire gli stadi ai tifosi

YE6-FO

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Basta porte chiuse per Covid 19: il presidente del Cagliari Tommaso Giulini torna a chiedere la riapertura della Sardegna Arena. Aveva già lanciato appelli e proposte, ora ribadisce il concetto con un tweet: "I tifosi sono il calcio, negli stadi senza tifosi non c'è vero calcio. Ognuno deve fare subito la sua parte per aprire di nuovo gli stadi al popolo del calcio". Il Cagliari ha ospitato calcio a porte aperte sino allo scorso 1 marzo: l'ultima occasione di vedere il pubblico sugli spalti risale alla sfida pre lockdown contro la Roma. (ANSA).