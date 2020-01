Famila, le Lupe hanno fame Tocca a cappuccetto orange

Il principio e la fine. L’inizio del nuovo anno chiude il girone di andata di questo campionato appassionante e combattuto come non si vedeva da tempo. Per il Famila, che guida la classifica con undici vittorie e una sola sconfitta, arriva al PalaRomare un cliente scomodo e spesso indigesto come il Fila San Martino (alle 19.30 al PalaRomare, diretta su Mediasport Channel). Un derby veneto che ancora non ha raggiunto il grado di spettacolo delle gare con Venezia, ma che emoziona e coinvolge per intensità e passione. Le lupe sono una squadra che è costantemente cresciuta di livello e che, grazie alla filosofia cestistica di coach Abignente, ha saputo mettere spesso in difficoltà Schio. Le padovane, però, hanno chiuso il 2019 in affanno, patendo 2 scottanti sconfitte a domicilio con Ragusa e - tra lo stupore generale - anche con Broni, rialzando la testa a fatica con Torino (vittoria per 61-66). Le statistiche sanciscono che le 4 partite perse dalle lupe sono coincise con prestazioni non troppo brillanti di Bjorklund; la stella americana sta trascinando il Fila con numeri da capogiro: 19,2 punti tirando con il 50% dall’arco. L’ala ex Villeneuve D’Ascq è ben supportata da alcune compagne che stanno garantendo un ottimo contributo alla causa giallonera: Ostarello e Sulciute combinano insieme 23 punti e 16,5 rimbalzi sotto le plance, mentre Filippi ha ritrovato a San Martino la sua dimensione e viaggia in questa stagione a 10,5 punti di media. Le cifre raccontano anche che il Fila è la migliore formazione del campionato nella percentuale di tiro dall’arco: 37% con oltre 26 triple tentate a partita. Una caratteristica agli antipodi del Famila che in questa voce statistica è ultimo in Italia (solo 4,2 conclusioni pesanti a bersaglio a gara). Finora Schio, diventata una delle migliori difese d’Europa, è sempre riuscito a mettere in grande difficoltà le squadre che utilizzano i tiri dalla distanza come soluzione di gioco preferita. COSÌ IN CAMPO. Famila Wuber Schio: Dotto (P), DeShields (G), Cinili (AP), Harmon (AG), Gruda (C). Fila San Martini: Fietta (P), Bjorklund (G), Filippi (AP), Ostarello (AG), Sulciute (C). •

Nicolò Dalle Molle