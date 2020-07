F1: gara Mugello si chiamerà 'Gp Toscana Ferrari 1000'

GER

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il gran premio del Mugello, nona prova mondiale di F1, in programma il 13 settembre avrà una denominazione particolare, in omaggio alla Ferrari (proprietaria della pista) perchè proprio in quella occasione la Rossa parteciperà con le sue monoposto al millesimo gp della sua storia mondiale. Gli organizzatori del circus perciò hanno deciso che la corsa sarà denominata 'GRAN PREMIO DELLA TOSCANA FERRARI 1000'. (ANSA).