De Laurentiis positivo al coronavirus. Ieri era in assemblea di Lega Serie A

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito martedì. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club. Il presidente del Napoli, come la squadra e gli altri dirigenti azzurri, fa il test ogni martedì e giovedì. Al momento gli unici sintomi che avverte sono una debolezza e dolori articolari. De Laurentiis, 72 anni, è a Capri con la moglie Jacqueline, anch’essa risultata positiva, e insieme ai medici sta valutando se andare a Roma visto che in caso di un controllo più approfondito andrebbe all’ospedale Gemelli, dove ci sono i medici che lo seguono abitualmente.

Ieri De Laurentiis ha partecipato alla riunione della Lega Serie A organizzata all’hotel Hilton di Milano. Durante i lavori, fa sapere la Lega, non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid ed è stato assicurato il distanziamento sociale. De Laurentiis, peraltro, ha pranzato con altri presidenti e non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti all’uscita dall’albergo, dove peraltro non era obbligatoria. La Lega Serie A ha segnalato alle autorità la positività e ora partiranno le verifiche per capire chi è entrato in contatto stretto con il numero uno del Napoli.

Secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, De Laurentiis ieri non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima. Il presidente, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto.

Nell'assemblea di Lega di ieri a Milano erano presenti tutti i rappresentanti delle 20 società di Serie A, tra presidenti e dirigenti. All'arrivo, tra gli altri, indossavano una mascherina il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'ad dell'Inter Beppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, il patron della Lazio Claudio Lotito e anche i dirigenti della Lega come il presidente Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo, mentre, oltre a De Laurentiis, alcuni altri dirigenti non hanno utilizzato alcuna protezione né all'ingresso all'Hotel Hilton né all'uscita.