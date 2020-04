Coronavirus: Lardini produce e regala 60 mila mascherine

GER

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Sconfiggere l'emergenza Coronavirus rappresenta la nostra priorità. Al business penseremo dopo". Andrea Lardini, main sponsor della Lardini Volley Filottrano (serie A), ha deciso di convertire il suo stabilimento produttivo, iniziando a produrre mascherine. In questi giorni, dopo il via libera delle autorità sanitarie ai suoi dispositivi, Lardini ha cominciato a distribuire gratuitamente il prodotto, iniziando dai cittadini del comune di Filottrano. "Al momento -riferisce una nota - Lardini ha messo in produzione 60mila mascherine e punta a distribuirle in tutte le Marche, nel pieno rispetto delle normative sanitarie. Ad aderire all'iniziativa anche numerose sarte, su base totalmente volontaria. Esse avranno la possibilità di proseguire la realizzazione direttamente dal proprio domicilio". (ANSA).