BASSANO DEL GRAPPA. «Ritirarmi? Non ci penso nemmeno. Ho appena cominciato». Il 52enne Alex Zanardi, ieri sul circuito di Bassano dedicato alla prova in linea ha vinto l'ennesimo titolo tricolore nel ciclismo paralimpico (il secondo del weekend dopo la vittoria di sabato a cronometro a Marostica) e appena tagliato il traguardo ha messo in fuga le voci che, nei giorni scorsi, lo volevano all'ultimo atto di una carriera da campionissimo. «Ho ancora molto da dare e mi diverto moltissimo - ha aggiunto -. Se poi qualcuno vuole vedermi già in pensione, vorrà dire che d'ora in poi correrò facendo gli scongiuri». L'equivoco era partito da una battuta dello stesso Zanardi il quale, ospite in città lo scorso febbraio, aveva invitato il pubblico ai campionati italiani disputatisi ieri «perché ormai non son mica più tanto giovane». In aggiunta, i comunicati dei giorni scorsi lo davano partente «all'ultima gara». Sottinteso, però, «della giornata». È bastato poco, quindi, perché si generasse l'equivoco, chiarito ieri dal campione bolognese. Campione che sul circuito di sei chilometri costruito attorno al centro storico in linea ha fatto il vuoto già dalle prime battute e nella cinquantina di chilometri del percorso ha doppiato quasi tutti gli avversari. Accanto a Zanardi, come sempre il più applaudito, sono una ventina gli atleti tornati a casa con la maglia di campione italiano nelle diverse specialità del paraciclismo. Atleti come il lombardo Fabrizio Corneliani o la giovane sarda Ilaria Meloni. Il primo, campione del mondo nell'handbike un anno fa in Friuli, indossa la maglia tricolore sopra quella iridata. Ha apprezzato «il percorso bello e impegnativo, con una serie di saliscendi da classica del ciclismo, ma anche lo sforzo dell'organizzazione per sensibilizzare il pubblico»; la 24enne Meloni, in coppia con la guida Patrizia Spadaccini nel tandem per ipovedenti ha augurato a Bassano «di ospitare ogni anno una prova nazionale o internazionale, vista la qualità del circuito» e a sé «di trovare una guida anche per gli allenamenti in Sardegna», visto che in assenza di un pilota deve sostituire il tandem per le uscite in strada con la cyclette di casa.«Due giorni di festa - ha chiuso l'assessore allo sport di Bassano, Mariano Scotton - che ci hanno invitato a pensare. I partecipanti a queste gare sono sportivi con la "S" maiuscola e hanno dimostrato quante possibilità possiamo aprire se la volontà ci sostiene. Dopo questo inizio, contiamo di avere ancora in città il meglio del ciclismo paralimpico».

Lorenzo Parolin