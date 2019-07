Schio-Ossario, Raccani non ha avversari

Colle Bellavista. Il Pasubio incorona il maladense Simone Raccani del Borgo Molino Rinascita Ormelle. È sua l’82a edizione della Schio-Ossario del Pasubio gara in linea riservata agli juniores organizzata dal Val Leogra e seconda prova dello Scalatore d’oro 2019. E in un sol colpo il maladense, già campione Veneto di categoria, ha vestito la maglia di leader del trofeo anche se in coabitazione con altri due contendenti al successo finale. Vittoria netta di Simone Raccani che ha staccato Mathias Vacek (Team Giorgi)e Niccolò Ciafardini (Pitti Shoes - Cicli Taddei) giunti a colle bellavista con oltre un minuto di ritardo. Ma è stata una vittoria con un piccolo giallo, come riportato dal vincitore a fine gara, ma per la giuria tutto è stato regolare. La gara è stata vivace fin dalle prime battute, nonostante gli oltre 35° gradi e una giornata soleggiata, gli 81 partenti (iscritti 98) hanno viaggiato ad una media di 42 Km/h affrontando dapprima il circuito ondulato compreso tra via Tito Livio, Santorso e zona industriale, e poi quello più impegnativo del centro storico scledense con la salita a Poleo e la lunga discesa verso il centro. Il gruppo è sempre stato compatto. E così, fino a Valli, tutto il gruppo, decisamente allungato, ha proseguito per avvicinarsi alla prima vera difficoltà: le rampe che portano a S. Antonio quando mancano 9km. Arriva una prima scrematura con una decina di corridori che prendono l’iniziativa e salutano il resto della compagnia. Fra questi i migliori specialisti delle salite e gli uomini delle prime posizioni nella classifica dello Scalatore. Ma anche questo gruppetto non regge al ritmo dei due battistrada che tentano l’allungo. Raccani e Vacek prendono un buon margine di vantaggio mentre dietro il plotoncino sembra non averne abbastanza. La coppia viaggia a buon ritmo, ma quando il maladense innesta la marcia giusta per il portacolori della Giorgi non c’è più nulla da fare. Gli ultimi chilometri sono in solitaria per lo junior della Borgo Molino che giunge a Colle Bellavista con assoluta tranquillità per il vantaggio incolmabile raggiunto nelle ultime rampe prima di Pian delle Fugazze. Grande soddisfazione per Simone Raccani che con questa vittoria si aggiudica anche la maglia provvisoria di leader dello Scalatore. Presente alla gara, come ospite d’onore, Julio Alberto Perez Cuapio che mantiene il record della gara ottenuto nel 1999 con il tempo di 45’50. Al termine delle premiazioni gli organizzatori, il vincitore e le autorità presenti hanno deposto una corona d’alloro al Sacello Ossario che custodisce i resti dei soldati del primo conflitto mondiale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Terragin