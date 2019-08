I mondiali di un eccezionale Thomas Ceccon: magnifico oro nei 50 farfalla ieri, e quinta medaglia iridata dopo il primo posto nei 100 dorso e i bronzi nei 50 dorso e con le staffette 4x100 stile libero maschile e mixed. Ai campionati del mondo di Budapest l'enfant prodige di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina al Centro federale Castagnetti, già oro agli eurojrs di Kazan 2019, cinque medaglie agli Youth Olimpic di Buenos Aires 2018, ha nuotato in 23''37 firmando il record italiano juniores, limato di nove centesimi dal 23''46 siglato da lui stesso in Argentina lo scorso anno; sale al secondo posto tra i performer italiani. Un palmares costruito a Verona dove si è trasferito con mamma Gioia da tre anni. Oggi altro traguardo, contribuirà alla staffetta 4x100 con il dorso, e dopo un po' di meritate vacanze penserà al diploma, atteso dal quinto anno al Liceo Sportivo di Verona.

Anna Perlini