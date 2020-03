Udinese, Gotti domani in palio 'punti reali'

Y4T-DO

(ANSA) - UDINE, 07 MAR - "Domani, come tutti ci troveremo, ad affrontare una situazione particolare, una sorta di irrealtà perché nella partita di calcio la componente pubblico ha un peso enorme dal punto di vista emotivo, motivazionale. Però i punti sono molto reali". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Luca Gotti parlando ai microfoni della tv ufficiale del club bianconero alla vigilia di Udinese-Fiorentina che si disputerà domani alle 18 in uno stadio Friuli Dacia Arena a porte chiuse come previsto per l'emergenza Coronavirus. Il tecnico ha così sottolineato l'importanza della gara. Per prepararsi all'insolito clima che attenderà la squadra, l'Udinese farà "parte della seduta nell'orario di gara nello stadio vuoto che troveremo domani cercando di familiarizzare con il contesto esterno". (ANSA).