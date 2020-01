Udinese cede Opoku all'Amiens

Y4T-MSR

(ANSA) - UDINE, 28 GEN - L'Udinese ha ceduto il difensore ghanese Nicholas Opoku all'Amiens a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo in favore del club francese. Lo ha reso noto la società friulana con un comunicato sul proprio sito. Arrivato in bianconero nell'estate 2018 dal Club Africain, Opoku ha collezionato, nei 18 mesi trascorsi in Friuli, 22 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia e vanta anche 7 apparizioni con la sua nazionale. (ANSA).