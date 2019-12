Supercoppa: tre turni di squalifica a Bentancur

RI

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Tre giornate di squalifica e diecimila euro di multa sono stati inflitti dal giudice sportivo di serie A al giocatore della Juventus Rodrigo Bentancur, una per essere stato espulso per doppia ammonizione nel corso della finale di Supercoppa italiana con la Lazio e altre due, più l'ammenda, "per avere inoltre, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al quarto ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un'espressione volgare ed insultante". Una giornata di squalifica è stata invece inflitta ai giocatori della Lazio Lucas Leiva e Luis Alberto, che erano diffidati e che sono stati ammoniti nel corso della partita. Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è stato diffidato, mentre i dirigenti bianconeri Pavel Nedved e Antonio Paratici hanno avuto un'ammenda di cinquemila euro ciascuno "per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale". (ANSA).