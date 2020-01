Sorrentino diventa attaccante in 2^ Categoria

YXH-CH

(ANSA) - GÉNOVA, 27 GEN - Qualche giorno fa aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio da portiere, oggi ci ritorna per divertimento da attaccante. È la storia di Stefano Sorrentino, già numero uno di Palermo e Chievo, che giocherà nel Cervo, compagine ligure che milita in seconda categoria. Per lui quasi 600 presenze tra i professionisti e adesso la voglia di provare un ruolo tutto nuovo in una squadra dilettantistica allenata dal padre Roberto, anche lui portiere con esperienze a Catania, Cagliari e Bologna. (ANSA).