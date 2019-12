Serie A: Udinese-Napoli 1-1

MS

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il Napoli non riesce più a vincere e impatta con l'Udinese al Friuli Dacia Arena, riacciuffando il pareggio dopo essere andato sotto. L'Udinese di Luca Gotti si porta in vantaggio al 32' con un diagonale di Lasagna servito da un assist in profondità di Fofana. Il Napoli evita la sconfitta solo nella ripresa con il gol dell'ex Zielinski: sinistro dal limite che coglie di sorpresa Musso, immobile tra i pali. (ANSA).