Serie A: Sassuolo-Lazio 1-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli (30' s.t. Bourabia), Magnanelli, Duncan; Boga (43' s.t. Raspadori), Caputo, Djuricic (24' s.t. Kyriakopoulos). (63 Turati, 64 Russo, 17 Muldur, 33 Tripaldelli, 35 Piccinini, 14 Obiang, 36 Mazzitelli). All.: De Zerbi Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (50' Bastos), Acerbi, Patric; Lulic (50' Lukaku), Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa (34' s.t. Caicedo) (23 Guerriri, 24 Proto, 93 Vavro, 16 Parolo, 22 Jony, 28 Anderson, 32 Cataldi, 34 Adekanye). All.: Inzaghi Arbitro: Chiffi di Padova Reti: nel pt 34' Immobile, 45' Caputo. Nel st, 46' Caicedo Angoli 2-0 Recupero: 0 e 4' Ammoniti: Peluso, Felipe, Lulic, Bastos per gioco scorretto Spettatori: diecimila circa.