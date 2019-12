Serie A: Parma-Milan 0-1

PAD

Al Tardini Milan batte Parma 1-0 (0-0). Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo, Hernani, Brugman (25'st Cornelius), Barillà (18'st Grassi), Kulusevski, Kucka, Gervinho (42'st Sprocati) (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 16 Laurini, 21 Scozzarella, 23 Camara, 97 Pezzella) All.D'Aversa. Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie (25'st Krunic), Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek (18'st Leao), Calhanoglu (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 2 Calabria, 7 Castillejo, 11 Borini, 18 Rebic, 20 Biglia, 46 Gabbia, 68 Rodriguez) All.Pioli. Arbitro: Valeri di Roma 2. Reti: nel st: 43' Hernandez. Angoli: 7 a 1 per il Milan. Recupero: 2' e 3'. Ammoniti: Bennacer per gioco scorretto, Iacoponi per proteste. Spettatori: 18.431.