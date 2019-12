Serie A: Lazio-Udinese 3-0

PAD

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (30' st Cataldi), Luis Alberto (35' st André Anderson), Lulic (19' st Jony), Immobile, Correa. (24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 93 Vavro, 16 Parolo, 49 Soares Silva, 20 Caicedo, 34 Adekanye). All.: S.Inzaghi. UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Ekong, Nuytinck, Mandragora, Walace (31' st Barak), De Paul (15' st Fofana), Stryger Larsen, Samir, Nestorovski, Okaka (37' st Teodorczyk). (88 Nicolas, 27 Perisan, 87 De Maio, 2 Sierralta, 18 Ter Avest, 23 Pussetto, 15 Lasagna). All.: Gotti. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Reti: nel pt 9' e 36' (rig.) Immobile, 46' Luis Alberto (rig.). Angoli: 3-2 per la Lazio. Recupero: 1' e 3'. Ammoniti: Ekong per gioco falloso. Spettatori: 20mila.