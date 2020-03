Serie A in bilico, Juve favorita per titolo 2020/21

RI

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - In attesa che si definisca il destino della stagione calcistica, su cui si sono abbattute le conseguenze dell'emergenza sanitaria, si fanno già i pronostici per il campionato 2020/21, anche se solo per quanto riguarda la corsa al titolo. Come ormai avviene da anni, in testa a tutte c'è la Juventus, con un vantaggio piuttosto marcato, seguita da due squadre che prima dello stop le stavano contendendo autorevolmente il titolo, Inter e Lazio, e dal Napoli. Secondo gli analisti Snai, infatti, l'ennesimo trionfo bianconero è proposto a 1,60. L'Inter viaggia a 4,00, la Lazio a 7,50 e il Napoli a 10. Le quote si impennano per le altre squadre: l'Atalanta è a 25, seguita a 50 da Roma e Milan, evidentemente ritenute non in grado di colmare in pochi mesi l'attuale gap dalle squadre di vertice. Più giù si va in tripla cifra: Fiorentina a 100, Bologna, Parma e Cagliari a 350, Verona e Sassuolo 500. (ANSA).