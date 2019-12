Serie A: frena il Cagliari, Viola ko a Torino

VG

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Il Caglairi non perde il treno delle prime della classe e con l'ennesima rimonta recupera nel finale a Reggio Emilia (2-2) dopo essere stata in doppio svantaggio. Raggiunge comunque la Roma al 4/o posto, e nel prossimo turno ospiterà la Lazio alla 'sardinia Arena'. Nelle altre gare pomeridiane il Toro torna a sognare l'Europa con Zaza che sostituisce Belotti e segna il gol decisivo confermando la crisi della Fiorentina, al quarto ko consecutivo che potrebbe costare caro a Montella. In zona retrocessione il Lecce recupera due gol al Genoa che finisce in nove. Nella sfida tra le ultime il Brescia, col ritorno in panchina di Corini e al gol di Balotelli, inguaia la Spal e interrompe la serie di sei sconfitte consecutive. (ANSA).