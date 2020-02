Serie A: Fiorentina-Milan 1-1

PAD

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola (28' st Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (23' st Cutrone), Dalbert, Vlahovic, Chiesa. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 32 Dalle Mura, 17 Ceccherini 93 Terzic, 23 Venuti, 24 Benassi, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 11 Sottil). All. Iachini. Milan (4-2-3-1): Donnarumma (7' st Begovic), Conti, Gabbia (29' st Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo (36' st Saelemakers), Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. (90 A.Donnarumma, 2 Calabria, 93 Laxalt, 5 Bonaventura, 39 Paquetà, 17 Leao, 98 D.Maldini, 94 Brescianini). All. Pioli. Arbitro: Calvarese di Teramo Reti: st 11' Rebic, 40' Pulgar (rigore) Angoli: 4-3 per la Fiorentina Espulso: st 18' Dalbert per fallo da ultimo uomo Ammoniti: Bennacer, Calhanoglu, Caceres per gioco falloso Hernandez per proteste Recupero: 2', 4' Spettatori: 39.769, incasso 779.472 euro (paganti 10.278, incasso 441.958; abbonati 29.041, quota 337.514)