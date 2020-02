Serie A avvincente, scudetto in bilico

RED-FAN

(ANSA) - ROMA, FEB 10 - Da anni la Serie A non si era così avvincente. Dopo la sconfitta della Juve a Verona, la clamorosa rimonta dell'Inter nel derby milanese e la vittoria della Lazio a Parma, la classifica presenta tre squadre in lotta per lo scudetto e divise da un solo punto. L'Inter aggancia la Juventus in vetta, con la Lazio incollata a una sola lunghezza. Gli esperti di Sisal Matchpoint continuano a favorire la squadra di Sarri per la vittoria del campionato, ma la quota per il tricolore bianconero sale da 1,50 di una settimana fa a 1,75, mai così alta da inizio stagione. La quota scudetto dell'Inter scende da 4.00 a 3.00, in lieve calo anche il trionfo della Lazio, da 6.00 a 5.50, che però resta meno probabile. Ancora credono nella Juve gli scommettitori: per il 55% di loro Sarri riuscirà a portare il nono scudetto consecutivo. (ANSA).