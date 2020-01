Napoli: Ospina, dobbiamo credere alla Champions

ZA

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - "Dobbiamo continuare a credere alla Champions finché c'è la possibilità di farlo. Ci sono altre 19 partite, i punti ci sono: facciamo le cose perbene e prendiamo tre punti alla volta senza pensare troppo lontano. Quindi, ora testa alla Fiorentina". David Ospina, ai microfoni di Sky Sport non esclude la possibilità di una clamorosa rimonta del Napoli e ritiene che la sua squadra non sia del tutto tagliata fuori dalla lotta per la qualificazione in Champions League. "Questo momento - dice il portiere colombiano - ci porta ad avere più pressione, ma noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi in un periodo così. Noi daremo tutto per vincere, speriamo di ricominciare presto perché poi la fiducia viene da sé''. "Stiamo giocando bene, la squadra - conclude Ospina - ha ritrovato fiducia e contro la Lazio abbiamo fatto tante cose buone con e senza palla. Dobbiamo continuare così, dobbiamo tornare a vincere le partite: quando si è in striscia positiva è più facile continuare a lavorare. Ci sono tanti punti ancora da guadagnare. Il girone d'andata è stato difficile per tutti, ma abbiamo una grande squadra con ottimi giocatori". (ANSA).