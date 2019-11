Mondiali U17, finale è Brasile-Messico

COR-CLN

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 NOV - E' Brasile-Messico la finale dei Mondiali under 17. La Selecao del ct oriundo veneto Guilherme Dalla Dea ha sfruttato il fattore campo battendo in rimonta la Francia 3-2 (0-2) nella semifinale giocata allo stadio Bezerrao di Brasilia davanti a 13mila spettatori. Sotto di due gol alla fine del primo tempo, nella ripresa il Brasile ha ribaltato segnando con un colpo di testa di Kaio, un tap-in di Veron e, a due minuti dalla fine, con Lazaro. Il ragazzo del Flamengo era entrato appena 18 minuti prima al posto di Diego Rosa e il suo caso è curioso, visto che inizialmente non faceva parte della lista dei convocati e Dalla Dea lo ha chiamato all'ultimo momento per sostituire l'infortunato Juan. "Sentivo che sarebbe arrivato il mio momento, Dio me lo aveva detto poco prima che entrassi", ha detto Lazaro. Nell'altra semifinale Messico e Olanda hanno pareggiato per 1-1 con reti di Regeer ed Alvarez, e si è arrivati fino ai rigori quando 'el Tri' ha prevalso sugli arancioni per 4-3.