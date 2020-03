Marotta, rebus Inter-Samp, in Lega problema culturale

PGR

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "E la data per Inter-Sampdoria? Un bel rebus. Se noi dovessimo continuare nel cammino europeo non ci sarebbero più date e questo è incredibile. Non è lo spirito polemico, però, che voglio evidenziare. Il mio è uno spirito propositivo, purché si rispettino sostanza e forma". L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta parla poi anche di Inter-Sampdoria, l'altra gara da recuperare sempre per l'emergenza Coronavirus. "Mi sentivo e mi sento tuttora di evidenziare le lacune di una scelta che non è stata condivisa e questo è il senso della mia arrabbiatura. C'è anche la ventottesima giornata che oggi come oggi porterebbe a cinque partite a porte chiuse. Noi ripartiamo con la ventiseiesima o la ventisettesima, c'è anche quella dopo. C'è Atalanta-Lazio che è sottoposta a una diatriba dialettica. Ci sono tante valutazioni che vanno fatto attorno a un tavolo, con equilibrio e coscienza. Io sono molto fiducioso perché quando ci si trova tutti assieme il buon senso prevale perché al di là di certe valutazioni i dirigenti sono persone di responsabilità e coscienza". Alla base di questo caos, secondo l'a.d. nerazzurro, c'è un problema culturale all'interno della Lega Serie A come evidenziato dallo stesso presidente del Coni Giovanni Malagò. "Sono d'accordo con Malagò, c'è un fatto culturale, capendo che però i 20 presidenti rappresentano degli investitori. Che venga delegata la conduzione della Lega Serie A a una persona super partes è necessario. Fa parte di un processo culturale che ancora non ha raggiunto il nostro sistema calcistico". (ANSA).