Lazio: Lotito "scudetto? Non facciamo proclami"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Se la parola scudetto mi mette paura? Non parlo di obiettivi. Gli obiettivi devono essere raggiunti, non proclamati". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine della celebrazione dei 120 anni della polisportiva biancoceleste al salone d'onore del Coni. "Il mio sogno? Trasformare i sogni in realtà", ha aggiunto. (ANSA).