CLN

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Genoa-Roma 1-3 in una partita della 20/a giornata (prima di ritorno) del campionato di Serie A, giocata a Marassi. Queste le reti: nel pt 5' Cengiz Under, 44' Biraschi (autorete), 45' Pandev; nel st 29' Dzeko. Con il successo di oggi la Roma va a 38 punti e a -7 dalla Lazio, terza in classifica che sfiderà domenica prossima nel derby della Capitale. (ANSA).