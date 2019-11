Euro 2020: Petkovic "volevo l'Italia,noi puntiamo secondo posto"

RI

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Volevo l'Italia, anche se è favorita perchè oltre alle sue qualità gioca tre partite su tre in casa. Noi lotteremo con le altre cercando di arrivare secondi. Abbiamo una buona mentalità e bravi giocatori, ma l'unico problema è che diversi non sono titolari nelle loro squadre e su questo dovremo lavorare prima dell'inizio del torneo". Lo ha detto il ct della Svizzera,Vladimir Petkovic, ai microfoni di Rai 2 dopo il sorteggio di Euro 2020. "Roberto Mancini ha dato una grande mentalità agli azzurri, si è visto nelle qualificazioni. E' una squadra giovane, volenterosa, forte fisicamente ma anche con molta qualità - ha aggiunto Petkovic -. Sicuramente una squadra tosta da affrontare". Il tecnico ex Lazio ha poi sottolineato che la Svizzera dovrà disputare due partite del girone a Baku, altra sede oltre a Roma del girone A, "cosa che ci costringerà a fatiche ulteriori". (ANSA).