Cosenza: è Pillon il nuovo allenatore

(ANSA) - COSENZA, 11 FEB - E' Bepi Pillon il successore di Piero Braida sulla panchina del Cosenza. L'annuncio è stato dato dalla società con un comunicato sul proprio sito. Il tecnico, nato a Preganziol (Treviso) l'8 febbraio 1956, è scritto nella nota "detiene con Alberto Zaccheroni, tra l'altro ex allenatore rossoblù, l'invidiabile record di aver conseguito tre promozioni consecutive alla guida del Treviso portando il club veneto, tra il 1994 e il 1997, dalla Serie D alla Serie B". Pillon ha firmato un contratto fino al termine della stagione ed oggi ha diretto il primo allenamento. Dopo esperienze a Padova, Genoa, Lumezzane e Pistoiese, Pillon è arrivato all'Ascoli dove, nella stagione 2001/2002 ha ottenuto la promozione in serie B. Tornato al Treviso nell'autunno del 2004 ha centrato la promozione in A. Nella stagione successiva, col Chievo, ha ottenuto una storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Pillon ha allenato anche Bari, Livorno, Empoli, Reggina, Carpi, Pisa, Padova, Alessandria e Pescara. (ANSA).