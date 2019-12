Coppa Italia: Frosinone cerca l'impresa, Samp la rivincita

RI

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Parma-Frosinone e Cagliari-Sampdoria chiudono domani la serie di incontri del quarto turno di Coppa Italia, che dagli ottavi di finale a gennaio vedrà l'ingresso in campo delle 'big' di serie A. Allo stadio Tardini, dove si giocherà dalle 18, sarà in palio una sfida con la Roma, anche se il confronto tra la squadra di D'Aversa, attuale ottava nella massima serie, e la decima della B sembra avere un pronostico obbligato, con i ciociari alla ricerca dell'impresa. Più aperta la sfida tra sardi e liguri alla Sardegna Arena, che si gioca a soli tre giorni dall'emozionante 4-3 di lunedì scorso. I rossoblù giocheranno per riconfermare le loro ambizioni e guadagnarsi il diritto di fare visita negli ottavi all'Inter, che in questo per loro è una concorrente per un posto in Champions. La Samp, rimontata in extremis lunedì, cerca un risultato utile per il morale che aiuti la necessaria scalata della classifica. Secondo Planetwin365, al Tardini il risultato pende dalla parte dei ducali, in netto vantaggio (1,62) sui ciociari (5,35). Un esito diametralmente opposto con l'ultima partita giocata tra le due squadre che finì 3 a 2 per la formazione laziale. A Cagliari, la squadra di Maran è data vincente a 2,10 contro la quota di 3.60 per i liguri. (ANSA).