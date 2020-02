Calcio: Samp; Ranieri, a Torino ci servono punti

YXH-CE

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - "Dobbiamo assolutamente trovare punti a Torino, so che è una squadra che la Sampdoria ha sempre sofferto ma non possiamo continuare così". Claudio Ranieri chiede l'inversione di rotta domani in Piemonte dopo la sconfitta col Napoli. E sarà un match complicato con i granata che ha appena cambiato il mister: "Reagiranno, hanno coinvolto il pubblico e troveremo un ambiente da Toro. Li ho sempre stimati per la forza interiore e l'agonismo. Mi aspetto una gara determinata e combattuta, dovremo esserlo altrettanto" continua l'allenatore doriano che recupera Bereszynski sulla fascia destra difficile mentre a centrocampo c'è il ballottaggio tra Ekdal e Vieira. Il nuovo acquisto, il difensore giapponese Yoshida, partirà dalla panchina. È una Sampdoria che deve provare anche a cambiare un trend: troppi gol incassati nei primi minuti. "Io chiedo ai miei di partire sempre forte, eppure prendiamo gol nei primi tempi. Dovremo lavorare bene su questo. Il cambio di modulo? L'importante è che i ragazzi sappiano cambiare in corsa durante la partita". (ANSA).