Calcio: Pioli carica il Milan, adesso bisogna spingere

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - "Abbiamo intrapreso un gran bel viaggio, fatto di momenti positivi e negativi, non è tanto importante quanto fatto fino a oggi, ma lasciare delle impronte. C'è ancora tanto da fare. Adesso i punti diventeranno sempre più pesanti, dobbiamo spingere". Stefano Pioli sprona così il suo Milan, che non andrà in campo domani contro il Genoa perché la partita è stata rinviata ma giocherà mercoledì in coppa Italia il ritorno della semifinale contro la Juventus. "Donnarumma sta meglio, oggi si allena, giocando mercoledì forse c'è qualche possibilità in più", ha spiegato l'allenatore a Milan Tv, consapevole che alla sua squadra manca ancora "l'istinto del killer, di chiudere la partita, ci ha penalizzato troppo nell'ultima partita. Dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità". Servirebbe, insomma, lo spirito di Zlatan Ibrahimovic. "E' diventato un campione unico al mondo per il talento ma anche la sua ambizione, la voglia di affrontare sempre sfide diverse. E questo deve essere il nostro atteggiamento. Solo con questa motivazione - ha concluso Pioli - si possono ottenere cose importanti". (ANSA).