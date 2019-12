Calcio: Maran soddisfatto, Cagliari ha pagato troppi impegni

YLH-CLN

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 DIC - Può essere soddisfatto Maran del pareggio conquistato contro il Sassuolo: "Era la terza gara in sei giorni e abbiamo pagato una frequenza cui non siamo abituati. Non bene il primo tempo, meglio nel secondo, quando ci siamo ritrovati. Ma il segnale che arriva dalla gara di oggi è positivo perché anche se non brillanti usciamo con un punto da una gara difficile, giocata contro avversari che hanno grandi qualità". Due punti contro Lazio, Juve e Cagliari, tre big del campionato, questo il recente cammino per De Zerbi: "Grande partita la nostra e nulla da rimproverare ai miei: abbiamo preso il primo tiro in porta al 90', la difesa ha retto bene, abbiamo creato tanto e sbagliato un rigore. Ma non abbiamo vinto: credo il calcio sia bello anche per questo. Il Cagliari è forte e merita la sua classifica ma se stiamo alla partita di oggi, abbiamo fatto meglio noi". (ANSA).