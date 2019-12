Calcio: Juve; Bonucci, restare uniti e migliorare

BOT

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Restare uniti, lavorare e migliorare". Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, invita la squadra a una reazione immediata dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, primo stop stagionale dei bianconeri tra campionato e Champions. Non a caso il difensore della Juventus,. ora a -2 dall'Inter capolista e con i biancocelesti vicinissimi in terza posizione, posta su Instagram una foto con un abbraccio collettivo dei bianconeri. La stessa immagine utilizzata Dybala, che esprime un concetto simile: "In questo momento - scrive l'argentino - bisogna stare uniti e pensare a quello che viene. Lavorare di più e migliorare per crescere". Mercoledì la Juventus sarà a Leverkusen per l'ultima partita della fase a gironi: con la squadra già qualificata agli ottavi e prima del gruppo, Sarri potrà affrontare l'impegno europeo come un test in vista delle ultime partite del 2019 in campionato. (ANSA).