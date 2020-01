Calcio: Fiorentina; Commisso, Chiesa? Se arrivano offerte...

XCI

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - "Una cessione di Chiesa? Ho parlato molte volte finora sia con lui che con suo padre Enrico, i rapporti sono ottimi, se il ragazzo vorrà andare via valuteremo, ovviamente se arriveranno offerte...". Così Rocco Commisso intervenendo all'emittente toscana Lady Radio. Non è una novità comunque l'apertura del patron viola ad una eventuale addio del figlio d'arte, questa posizione era già emersa chiaramente dopo l'ultimo incontro con il padre del giocatore, quando lo stesso Commisso aveva sottolineato che a fine stagione verrà presa la decisione migliore per il club e per Chiesa. "A me comunque piacciono i giocatori-bandiera alla Maldini e alla Totti - ha aggiunto il proprietario della Fiorentina - Mi auguro intanto che Castrovilli rimanga a lungo". (ANSA).