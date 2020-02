Calcio: Cagliari; Maran, contro la Roma servirà equilibrio

YE6-FOI

(ANSA) - CAGLIARI, 29 FEB - La Roma è avvisata: il Cagliari, dopo la sconfitta interna con il Napoli, sta cercando di ritrovarsi anche nei ritiri pre-partita. Contro i giallorossi domani alle 18 alla Sardegna Arena, i rossoblù ritrovano Rog, Nainggolan e Cacciatore. Ma senza lo squalificato Nandez e con il problema del nuovo stop di Ceppitelli, il mister sembra deciso a puntare sulla sua squadra tipo: "È una gara - anticipa senza svelare le possibili mosse - in cui servirà molto equilibrio". La Roma reduce dalla partita di Europa League non illude il tecnico: "Il passaggio di turno - spiega - dà morale e non fa sentire l'eventuale stanchezza. La Roma è una squadra solida come dimostra il fatto che è seconda dietro l'Atalanta per tiri subiti. Gioca molto sulle fasce e ha un ottimo reparto offensivo". Intanto dopo il ritiro di Coccaglio per la partita poi non disputata con il Verona è arrivato il bis dei giorni scorsi ad Assemini: "A Coccaglio abbiamo vissuto una situazione surreale - continua l'allenatore - ci siamo coricati convinti di dover giocare, ma poi non abbiamo capito più cosa si dovesse fare perché comunque mancava pur sempre la comunicazione della Lega. Peccato, eravamo molto carichi. Come lo siamo comunque ora in vista della partita della Roma". (ANSA).