C. Italia: 'seconda volta' Cosmi-Perugia, ma a Napoli è dura

CLN

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Gli ottavi della Coppa Italia sono cominciati giovedì scorso con la sfida vinta ai rigori dal Torino sul Bologna, e continuano in questa settimana da domani fino a giovedì sera, quando la Roma chiuderà il turno giocando contro i ducali a Parma. Si comincia domani alle ore 15 con il grande ritorno di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia, dove da poco è subentrato a Massimo Oddo: l'impegno però appare difficile perché avversario della squadra umbra sarà il Napoli di quel Gattuso che, da calciatore, ha vestito la maglia perugina. Per Snai il pronostico è nettamente sbilanciato verso il segno 1, offerto a 1,14, mentre il pareggio al 90', che porterebbe ai supplementari, è a quota, 7,75. Il successo umbro è una scommessa che vale 18 volte la posta, quota più alta di tutto il turno. Altra partita dal pronostico che appare scontato è quella fra i detentori del trofeo, la Lazio, e la Cremonese: così nonostante l'atteso turnover tra i biancocelesti, anche qui per Snai il pronostico sembra scontato: l'1 viene dato a 1,15, il pari a 7,75 e il 2 a 15. Sempre mercoledì, al Franchi, si ritrovano di fronte Fiorentina e Atalanta, con gli orobici favoriti a 2,30 e i viola a stretta distanza, a 2,85. L'ipotesi pareggio al 90' vale 3,60 Per Milan-Spal Snai vede i rossoneri in progresso, e per questo il segno 1 'vola' basso, a 1,45. Una vittoria a sorpresa della Spal è aquotata 6,25, un pari si gioca a 4,50. Piu' squilibrato il confronto di mercoledì sera all'Allianz Stadium fra Juventus e Udinese, malgrado i friulani siano reduci da un filotto di tre vittorie. Una nuova vittoria della Signora vale 1,23, con la X a 6,00 e il 2 a 11. Chiusura del turno giovedì sera con Parma-Roma. I giallorossi, senza Dzeko squalificato e Zaniolo infortunato, restano favoriti: il segno 2 'viaggia' a 2,00; 3,50 per i ducali mentre il pareggio al 90' viene dato a 3,55. (ANSA).