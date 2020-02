Ascoli: il progetto "Crescere insieme" fa tappa a Roma

Y90-FAN

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Nuova tappa del progetto 'Crescere insieme', lanciato dall'Ascoli. Dopo i due incontri organizzati nelle Marche a fine 2019, e incentrati sul coinvolgimento, la condivisione e l'interscambio di idee innovative fra aziende che gravitano per lo più nel mondo del club, questa sera il Circolo Canottieri Aniene di Roma ha ospitato il primo meeting nazionale dal titolo 'Il marketing sportivo 4.0 - strategie e innovazione dell'Ascoli Calcio'. L'evento si è svolto alla presenza, tra gli altri, presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata. "Mi sono appassionato a un territorio che gridava aiuto e ora vorrei creare un sistema aziendale, virtuoso, che si autoalimenti - le parole del patron dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli -. Per questo serviva un progetto e con 'Crescere insieme' vogliamo davvero creare un legame con il territorio. Con qualche anno di lavoro speriamo di poter salire in Serie A". "Con la nuova governance il calcio italiano è uscito da una lunga degenza: oggi può rivendicare e affermare una forte identità - ha poi sottolineato Gravina -. Abbiamo bisogno di progetti come questo dell'Ascoli, che sta dando un contributo importante al nostro mondo accrescendo le opportunità". Entusiasta del progetto dell'Ascoli anche il presidente della Lega di B, Mauro Balata: "Sono orgoglioso e felice di partecipare a questa serata, la nostra Lega sposa questa iniziativa che sa valorizzare il legame tra i vari attori istituzionali. Massimo Pulcinelli ha un grandissimo entusiasmo e va supportato e agevolato: tutte le realtà territoriali possono diventare partner importanti per lo sviluppo, non solo economico, del calcio. Di questo c'è bisogno". (ANSA).