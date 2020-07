Calcio: Pioli, a Milan serve Ibra da inizio, deve stare bene

Y1N-PGR

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Zlatan Ibrahimovic "è un punto di riferimento, la sua presenza in campo ci dà tante soluzioni, lui crea spazi e i compagni sono bravi a sfruttarli. Giochiamo ogni due giorni, la squadra ha bisogno di Ibra dall'inizio e quindi deve stare bene". Stefano Pioli spiega così l'importanza per il suo Milan del centravanti svedese, decisamente scontento quando sabato è stato sostituito durante la partita contro il Bologna. "E' arrabbiato perché voleva giocare tutta la partita e segnare, ma le sue due ultime prestazioni sono state di altissimo livello", ha sottolineato l'allenatore rossonero, alla vigilia della trasferta con il Sassuolo, in cui Gianluigi Donnarumma taglierà il traguardo delle 200 partite con il Milan. "Raggiungerlo così giovane è importante, ma Gigio deve avere ambizione, deve continuare a lavorare come sta facendo e, se possibile, ancora di più - ha commentato Pioli -. Può diventare il portiere più forte al mondo, ma solo attraverso la continuità, la mentalità e la voglia di continuare a migliorarsi. Ha tutte le qualità per essere un grandissimo". (ANSA).