Calcio: Inzaghi, abbiamo giocato partita con personalità

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Alla fine ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché nonostante i problemi abbiamo giocato una partita di personalità, sono stati bravissimi. Nessuno me li deve toccare". Simone Inzaghi, ospite di Sky Sport, è parso comunque soddisfatto della prova della sua Lazio, nonostante la sconfitta in casa Juventus. "C'è un po' di dispiacere perché dopo la sosta abbiamo avuto tanti problemi. Questa è stata la prima partita che ho avuto 5 giorni per preparare e anche sul 2-0 siamo rimasti compatti ed avremmo anche potuto pareggiarla - ha aggiunto il tecnico - Volevamo prendere questo punto nel finale e festeggiare il ritorno in Champions". Sull'esclusione di Lukaku, per motivi disciplinari: "In uno sport di squadra ci sono delle regole e degli orari, tutti devono rispettarli". (ANSA).