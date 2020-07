Calcio: il Potenza 'consegnato' alle istituzioni

YR1-LSC

(ANSA) - POTENZA, 15 LUG - "Con la morte nel cuore", stamani Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio (serie C, girone C) ha simbolicamente consegnato la squadra nelle mani del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), e nel pomeriggio farà lo stesso con il sindaco Mario Guarente (Lega). Lo ha annunciato lo stesso Caiata (deputato di Fratelli d'Italia), affiancato dai vicepresidenti Antonio Iovino e Maurizio Fontana, in una conferenza stampa allo stadio Viviani. Due giorni fa, pareggiando 0-0 in casa della Reggio Audace, il Potenza è stato eliminato nei quarti di finale dei play off per la promozione in serie B. (ANSA).