“Tutti in campo con Roberto” a S. Pio X

“Tutti in campo con Roberto”. Con, perché domattina dalle 10 sul campo dell’Altair, ci sarà anche lui, Bob, Robbè, il nostro vecio, al primo “Memorial Luciani” organizzato per ricordarlo a due mesi dalla scomparsa. Anche se, conoscendolo, forse si sarebbe schernito con un “Ragà, è per me? Sul serio?”. A promuovere l’iniziativa - il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione italiana lotta contro i tumori - ViPress, l’associazione della stampa vicentina con la cui squadra Roberto, cronista di razza, aveva giocato tante partite, vincendo il campionato giornalisti del Veneto 1997. Sempre con la “sua” maglia numero 4, che domattina sarà donata alla famiglia.

In campo scenderanno tre rappresentative legate ai tanti aspetti della vita di Roberto: ViPress; una formazione di amministratori e politici (tra i quali ci sarà anche Francesco Rucco, sindaco di Vicenza) e quella degli “Amici di Roberto”, tra cui molti tifosi della Lazio, la sua grande passione. Colleghi, amici e persone che l’hanno conosciuto anche solo per lavoro, apprezzando non soltanto la sua grande professionalità, ma l’uomo e l’entusiasmo che metteva in ogni cosa che faceva. Il campo su cui le squadre si affronteranno, in tre partite da mezz’ora ciascuna, non poteva che essere quello comunale dell’Altair, a S. Pio X, il suo quartiere, amato e tante volte raccontato. Ad arbitrare gli incontri Alessandro Costalunga, della sezione Aia di Vicenza e amico di Roberto; Massimo Cingerle e Davide Poletto, dell’Aics. La disponibilità dei “fischietti” è stata resa possibile grazie alla sensibilità dimostrata da entrambe le associazioni.

Tra i presenti ci saranno il direttore generale del L. R. Vicenza Paolo Bedin, che tolti i tacchetti consegnerà ai familiari di Roberto una maglia biancorossa personalizzata e Patrick Pitton, vicepresidente vicario della Figc Veneto. Al termine delle gare si terranno le premiazioni e un rinfresco offerto dalla Trattoria Lovise di Costabissara e da Cielo e Terra di Montorso. Sul campo di San Pio X ci sarà l’assistenza della Croce Bianca.

Maria Elena Bonacini