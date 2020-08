Il Comitato veneto della Federcalcio ha varato i gironi dei campionati dilettantistici dall'Eccellenza alla Seconda categoria. Sono stati resi noti anche i raggruppamenti dei tornei juniores élite e regionale. Per quel che riguarda le formazioni vicentine, le "magnifiche quattro" di Eccellenza sono state inserite nello stesso raggruppamento e daranno quindi vita a derby accesi e di ottimo livello tecnico. Bassano, Schio, Montecchio e Camisano si trovano anche nello stesso quadrangolare della Coppa Italia dilettanti. Tanti derby anche in Promozione: tutte le squadre vicentine sono state infatti inserite nello stesso girone. In allegato si trova il comunicato con tutti i raggruppamenti regionali.