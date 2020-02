Mercoledì 25 febbraio con il Giornale di Vicenza torna in edicola Young Sport, il settimanale dedicato allo sport giovanile e questa volta il bollino del concorso varrà 50 punti.

Sull'edizione di mercoledì del GdV troverete storie, approfondimenti, curiosità e il maxi bollino da 50 punti per votare il giocatore preferito. Tante notizie con l’obiettivo unico di raccontare un modo, lo sport dei ragazzi, che tanto ha da insegnare al mondo dei grandi agonistico o meno.

IL CONCORSO. Continuano ad arrivare le preferenze per Esordienti, Giovanissimi e Allievi, protagonisti dell'iniziativa del GdV (con la collaborazione del L.R. Vicenza e dell'amministrazione comunale) denominata Pallone d'Oro Young.

I calciatori di queste categorie possono essere votati da familiari, amici, parenti, conoscenti.

Ogni mercoledì viene pubblicato nelle pagine dell'inserto Young Sport un tagliando con cui si può votare il baby calciatore preferito. Il coupon si trova poi in altri giorni della settimana sulle pagine dello sport del GdV. Il coupon dev'essere portato o spedito alla redazione del GdV in via Fermi 205 scrivendo nome e cognome del giocatore, categoria e squadra.

Per i primi 30 ragazzi di ciascuna categoria c'è un premio speciale: una partita al Menti che si svolgerà tra maggio e giugno sotto gli occhi di una “commissione” importante formata dallo staff tecnico e dai responsabili del settore giovanile del Vicenza ai quali si aggiungeranno il dg Paolo Bedin, il diesse Giuseppe Magalini e il Pallone d'Oro Paolo Rossi. Mercoledì i lettori troveranno come sempre storie e approfondimenti nelle pagine di Young Sport.