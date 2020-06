Calcio: Cagliari, affaticamento muscolare per Nainggolan

YE6-FO

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Prima grana per il Cagliari in vista della ripresa della prossima settimana in casa del Verona: Nainggolan non ha partecipato all'allenamento di oggi ad Asseminello per un affaticamento muscolare. Si tratterebbe di fastidio e non di dolore, ma medici e staff sono prudenti: il centrocampista belga rimane sotto osservazione anche per evitare che un semplice risentimento possa trasformarsi in qualcosa di più grave. Già da domani (allenamento alla Sardegna fissato alle 19.30, in orario campionato) si potrà capire qualcosa di più. Per il resto mister Zenga, a parte Faragò e Pavoletti, reduci entrambi da interventi chirurgici, ha a disposizione tutta la rosa. Il ritorno in campo è fissato per sabato 20 nel recupero della 25/a giornata di Serie A. (ANSA).