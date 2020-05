Berrettini "dura chiudere stagione,va fermato virus"

YYP-ROI

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Stagione 2020 finita? Spero di no, ma ho grossi dubbi. Io sono per giocare, ma la cosa fondamentale ora è fermare il virus e poi ripartire con il tennis normale. Non credo valga la pena fare ripartire i tornei, ma è la scienza che ce lo deve dire". È il pensiero dell'azzurro del tennis Matteo Berrettini su un'ipotetica ripartenza della stagione tennistica internazionale. "Spero si trovi una soluzione. Penso a quante nazioni partecipano a un torneo solo - spiega il numero 8 Atp all'ANSA - Concentrarle tutte in sicurezza è complicato". (ANSA).