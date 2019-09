MONDIALI CICLISMO. Il vicentino Samuele Battistella ha conquistato la medaglia d’oro nella gara in linea Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo in corso in Gran Bretagna, su un percorso di 173 km tra Doncaster e Harrogate.

Il ventenne di Rossano Veneto era stato preceduto in volata sul traguardo dall’olandese Nils Eekhoff, poi squalificato dalla giuria per essere stato trainato dall'ammiraglia durante il passaggio di una borraccia dopo una caduta.

Per l’Italia quella di Battistella è la quarta medaglia in questa edizione della rassegna iridata. E domani tocca alla marosticense Tatiana Guderzo.