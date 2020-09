Sei giri, due incidenti, bandiera rossa. È caos al via del Gp della Toscana al Mugello. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i piloti.

Il primo colpo di scena dopo le prime curve con il ritiro per Max Verstappen. Il pilota olandese dopo una brutta partenza, causa problemi al motore, è stato letteralmente chiuso a sandwich da un maxi-incidente dove sono state coinvolte l’Alpha Tauri di Gasly (ritiro per il francese) e l’Alfa Romeo di Raikkonen. Problemi anche per Sebastian Vettel con un contatto sfortunato dopo un testacoda di Carlos Sainz che gli ha causato la perdita dell’ala della sua Ferrari.

Pochi giri dietro alla safety-car e poi un nuovo brutto incidente sul rettilineo del circuito. Dopo la safety-car del via arriva la bandiera rossa a causa delle collisioni che hanno coinvolto le monoposto di Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz. Tanti i detriti in pista, le vetture sono rientrate ai box.

Si riparte nuovamente dalla griglia di partenza: terzo Leclerc dietro alla due Mercedes di Bottas e Hamilton. Ritirati Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen e Gasly.