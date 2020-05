Atletica: asta a 5 m. in giardino,sfida Duplantis-Lavillenie

GRN

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Saltare l'asticella posta a cinque metri, ma nel giardino di casa. Ai tempi del lockdown da pandemia, è la sfida lanciata dai piu' grandi saltatori al mondo, e va da sè che e' un challenge chiuso ai professionisti, non a tutti come altri che spopolano sul web in queste settimane. A organizzare la gara a distanza tra lo svedese ArmandDuplantis, detentore del record del mondo con 6. 18 metri, l'americano Sam Kendricks, due volte campione del mondo, e il francese Renaud Lavillenie, olimpionico a Londra 2012, e' la federazione mondiale di atletica. I tre campioni si sfideranno nell' 'Ultimate Garden Clash' rispettivamente dalla sua residenza a Lafayette, in Louisiana, dal giardino di casa a Oxford, Missisipi, e da quello della casa di Clermont-Ferrand. I tre sanno collegati in diretta video, domenica prossima tra le 17 e le 18. Senza giudici a controllare la veridicita' della misura più alta, la gara sara' a scavalcare il limite dei cinque metri dopo la rincorsa con l'asta, ma il maggior numero di volte possibile in 30 minuti. Sarà, sottolinea la World Athletics, una prova di "tecnica, concentrazione e resistenza, tutte le qualità richieste in una normale competizione". "Sono entusiasta di poter competere di nuovo, in particolare contro Sam e Renaud", ha detto Duplantis. "Dato che non si sa quali altre competizioni avremo tutti insieme, sicuramente ci divertiremo. E poi non mi piace perdere contro loro". "E' una straordinaria opportunità per vedere i migliori saltatori in un nuova forma di competizione, che dimostra il nostro amore per questo sport - il commento di Lavillenie - Una gara internazionale del genere, in casa, non si può perdere...". "E' un modo di saltare tutto nuovo per noi, e questa sara' la vera sfida", il commento di Kendricks, mentre la federazione internazionale annuncia che proporra' altre sfide mondiali da giardino nelle prossime settimane. (ANSA).