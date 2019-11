Sara SafeFactor in Basilicata e Campania

PGR

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Melfi e Salerno meta delle tappe del 21 e 22 novembre di Sara Safe Factor, il dinamico ed apprezzato progetto di Sara Assicurazioni e Automobile Club d'Italia dedicato alla sicurezza stradale, che ha nel driver già F.1 Andrea Montermini il testimonial. Le due giornate prevedono entrambe i test drive per il circa 500 ragazzi coinvolti sulle auto fornite da Newtron, l'azienda italiana abilitata alla conversione di qualsiasi veicolo in ibrido o elettrico. A Melfi l'inoltro di è svolto, con la collaborazione dell'Automobile Club Potenza, presso il Municipio e le prove pratiche sul piazzale antistante, alla presenza dell'Amministrazione cittadina. A Salerno è l'ampio piazzale attiguo allo stadio Alerchi che ospiterà i test drive, dopo lo svolgimento della prima parte dell'incontro presso l'Istituto Alberghiero Santa Caterina - Amendola. "Conoscere la reazione ad una situazione improvvisa può evitare molti pericoli, purché ci siano sempre concentrazione e rispetto delle regole. Come nel racing", afferma Montermini